Musique en Madiran au Château Montus Château Montus Castelnau-Rivière-Basse
Musique en Madiran au Château Montus Château Montus Castelnau-Rivière-Basse jeudi 6 août 2026.
Castelnau-Rivière-Basse
Musique en Madiran au Château Montus
Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Des concerts de musique classique suivis de dégustations de vins sont donnés au cœur du vignoble madiranais. Très populaire, cette fête attire des gourmets qui découvrent les produits du terroir, sur fond d’animation musicale et de rencontres avec les producteurs.
Au programme
Orchestre Régional d’Harmonie Midi-Pyrénées, orchestre de plus de 50 jeunes musiciens.
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Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 57 69 09 musiqueenmadiran@wanadoo.fr
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English :
Classical music concerts followed by wine tastings are held in the heart of the Madiran vineyards. A very popular event, this festival attracts gourmets who discover local products, with musical entertainment and meetings with producers.
On the program
Orchestre Régional d’Harmonie Midi-Pyrénées, an orchestra of over 50 young musicians.
L’événement Musique en Madiran au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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