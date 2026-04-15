Les Nuits Impériales au Château Montus au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Les Nuits Impériales au Château Montus

au Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Sous le ciel étoilé du Sud-Ouest, les Nuits Impériales 2026 vous invitent à une immersion unique au croisement de l’histoire, de la gastronomie et du vin, dans l’écrin majestueux du Château Montus. Chaque édition s’inscrit dans une volonté de créer des instants rares, où émotion, patrimoine et création se rencontrent.

Depuis 2022, l’événement s’est imposé comme une référence théâtrale du Sud-Ouest, porté par les valeurs de la Famille Brumont exigence, transmission, ancrage territorial et audace créative. Une expérience totale qui éveille les cinq sens et sublime le terroir dans toute sa richesse.

Un spectacle immersif

La cour du Château Montus devient une véritable scène à ciel ouvert, accueillant une nouvelle création théâtrale immersive mêlant jeu, musique, son et lumière. Le domaine se transforme en décor vivant pour une expérience spectaculaire et sensorielle.

Plongez au cœur de D’Artagnan, l’éveil d’un héros, une création originale où théâtre, musique et scènes d’action s’entrelacent. Installé au plus près de la scène, vivez une immersion totale où l’histoire prend vie sous vos yeux, dans le cadre unique du Château Montus.

Une expérience gastronomique d’excellence

La gastronomie occupe une place centrale dans l’expérience des Nuits Impériales, en dialogue constant avec le spectacle, l’histoire et les vins du domaine.

Les dîners et buffets proposés mettent à l’honneur les grands noms de la cuisine française et les produits du terroir du Sud-Ouest, dans une démarche d’excellence et de création.

Menus et créations culinaires 2026 en cours de conception avec nos chefs partenaires

L’univers de la Famille Brumont

Tout au long de l’événement, les visiteurs découvrent l’univers des Châteaux Montus et Bouscassé à travers dégustations, rencontres, visites de la Cathédrale du Tannat et découverte des chais.

Programme des soirées

Au Château Montus,

Vendredi 10, samedi 11 & dimanche 12 juillet 2026

14h00 Visites & Dégustations des vins du domaine et de porc noir de bigorre

17h00 Conférence D’Artagnan dans l’histoire

19h30 Dîner d’exception avec le chef Cédric BECHADE

19h30 Buffet festif et de terroir

22h00 Spectacle D’Artagnan, L’Eveil d’un héros

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au Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 69 92 37

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English :

Under the starry skies of the South-West of France, the Nuits Impériales 2026 invite you to a unique immersion at the crossroads of history, gastronomy and wine, in the majestic setting of Château Montus. Each year, we strive to create rare moments where emotion, heritage and creation meet.

Since 2022, the event has established itself as a theatrical benchmark in the South-West, driven by the values of the Brumont family: high standards, transmission, territorial roots and creative audacity. A total experience that awakens the five senses and sublimates the richness of the terroir.

An immersive show

The courtyard of Château Montus becomes a veritable open-air stage, hosting a new immersive theatrical creation combining acting, music, sound and light. The estate is transformed into a living set for a spectacular, sensory experience.

Plunge into the heart of D’Artagnan, l’éveil d’un héros, an original creation where theater, music and action scenes intertwine. Sit up close to the stage and experience total immersion as history comes to life before your very eyes, in the unique setting of Château Montus.

A gastronomic experience of excellence

Gastronomy plays a central role in the Nuits Impériales experience, in constant dialogue with the show, the history and the wines of the estate.

Dinners and buffets feature the great names of French cuisine and local produce from the South-West, in a spirit of creative excellence.

Menus and culinary creations 2026: under development with our partner chefs

The world of the Brumont Family

Throughout the event, visitors will discover the world of Châteaux Montus and Bouscassé through tastings, meetings, visits to the Tannat Cathedral and winery tours.

Evening program:

At Château Montus,

Friday 10, Saturday 11 & Sunday 12 July 2026

2:00 pm: Tours & Tastings of the estate’s wines and porc noir de bigorre

5:00 pm: Lecture D’Artagnan dans l’histoire (D’Artagnan in history)

7:30pm: Exceptional dinner with chef Cédric BECHADE

7:30 pm: Festive local buffet

10:00 pm: D’Artagnan, L’Eveil d’un héros show

L’événement Les Nuits Impériales au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de Tarbes|CDT65