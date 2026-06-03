Les Nuits Impériales du Château Montus au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Les Nuits Impériales du Château Montus

au Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Sous le ciel étoilé du Sud-Ouest, les Nuits Impériales 2026 vous invitent à une immersion unique au croisement de l’histoire, de la gastronomie et du vin, dans l’écrin majestueux du Château Montus. Chaque édition s’inscrit dans une volonté de créer des instants rares, où émotion, patrimoine et création se rencontrent.

Depuis 2022, l’événement s’est imposé comme une référence théâtrale du Sud-Ouest, porté par les valeurs de la Famille Brumont exigence, transmission, ancrage territorial et audace créative. Une expérience totale qui éveille les cinq sens et sublime le terroir dans toute sa richesse.

Programme des soirées au Château Montus, le vendredi 10, samedi 11 & dimanche 12 juillet 2026

– 14h00 Visites & Dégustations des vins du domaine et de porc noir de bigorre

– 17h00 Conférence D’Artagnan dans l’histoire

– 19h30 Dîner d’exception avec le chef Cédric BECHADE

OU

– 19h30 Buffet festif et de terroir

– 22h00 Spectacle D’Artagnan, L’Eveil d’un héros

Synopsis

Nous sommes en 1636. Le jeune Charles de Batz, futur D’Artagnan, revient à Castelmore. Écrasé par la gloire de ses ancêtres et le poids d’un avenir incertain, il retrouve une mère endeuillée dans un château menacé de disparaître. Face à Géraud de Montalban, redoutable créancier prêt à anéantir l’héritage familial, ils n’ont que huit jours pour sauver leurs terres. Mais derrière cette dette, se dessine peut-être un complot politique bien plus vaste. Avec l’aide de sa sœur Jeanne, novice intrépide échappée du couvent, et de Monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires, le domaine devient le théâtre d’une aventure où se forge peu à peu la légende de D’Artagnan.

Une rencontre entre Histoire et roman de Dumas, célébrée dans la cour du Château Montus.

Les offres

– L’expérience royale 150€

Dîner d’exception porté par une nouvelle génération de jeunes chefs, inspiré par l’audace et l’élégance de D’Artagnan, avec des accords mets & vins raffinés. Une soirée unique suivie du spectacle des Nuits Impériales.

– L’expérience épicurienne 60€

Avant le spectacle, savourez un buffet de terroir et 3 vins d’exception des domaines Brumont. Un festin convivial sous le ciel étoilé avant de plonger dans l’Histoire.

– L’expérience impériale 30€

Plongez au cœur de l’Histoire avec D’Artagnan l’éveil d’un héros, fresque théâtrale sous les étoiles sublimée par un son et lumière. Une immersion captivante au plus près des intrigues du pouvoir.

Informations complémentaires et billetterie via les coordonnées ci-dessous.

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au Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 69 74 67 contact@brumont.fr

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English :

Under the starry skies of the South-West of France, the Nuits Impériales 2026 invite you to a unique immersion at the crossroads of history, gastronomy and wine, in the majestic setting of Château Montus. Each year, we strive to create rare moments where emotion, heritage and creation meet.

Since 2022, the event has established itself as a theatrical benchmark in the South-West, driven by the values of the Brumont family: high standards, transmission, territorial roots and creative audacity. A total experience that awakens the five senses and sublimates the richness of the terroir.

Evening program at Château Montus, Friday July 10, Saturday July 11 & Sunday July 12, 2026:

– 2:00 pm: Tours & Tastings of estate wines and porc noir de bigorre

– 5:00 pm: D’Artagnan in history conference

– 7:30 pm: Exceptional dinner with chef Cédric BECHADE

OR

– 7:30 pm: Festive local buffet

– 10:00 pm: D’Artagnan, L’Eveil d’un héros show

Synopsis:

The year is 1636. Young Charles de Batz, future D?Artagnan, returns to Castelmore. Crushed by the glory of his ancestors and the weight of an uncertain future, he is reunited with a bereaved mother in a château threatened with extinction. Faced with Géraud de Montalban, a fearsome creditor ready to wipe out the family legacy, they have just eight days to save their land. But behind the debt may lie a much larger political plot. With the help of his sister Jeanne, an intrepid novice who has escaped from the convent, and Monsieur de Tréville, captain of the Musketeers, the estate becomes the scene of an adventure in which the legend of D?Artagnan is gradually forged.

An encounter between history and Dumas? novel, celebrated in the courtyard of Château Montus.

The offers

– The Royal Experience 150?

An exceptional dinner by a new generation of young chefs, inspired by the audacity and elegance of D?Artagnan, with refined food and wine pairings. A unique evening followed by the Nuits Impériales show.

– The Epicurean Experience 60?

Before the show, enjoy a local buffet and 3 exceptional wines from Domaine Brumont. A convivial feast under the starry sky before plunging into history.

– The Imperial Experience 30?

Plunge into the heart of history with D?Artagnan l?éveil d?un héros, a theatrical fresco under the stars enhanced by sound and light. A captivating immersion in the intrigues of power.

Further information and tickets available via the contact details below.

L’événement Les Nuits Impériales du Château Montus Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Lourdes|CDT65