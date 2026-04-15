Offrande musicale au Château Montus Château Montus Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Offrande musicale au Château Montus

Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : 31 – 31 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Œuvres de Benny Goodman, George Gershwin et standards

Faisant fi de l’habituel clivage entre classique et jazz, vieille Europe et Amérique, le fantastique clarinettiste Pierre Génisson et son acolyte Bruno Fontaine, pianiste bien connu pour son éclectisme, rendent hommage à Benny Goodman, le King of swing . Le temps d’une soirée au château Montus, nous serons transportés dans l’ambiance feutrée d’un club new-yorkais sous les volutes de fumée et d’une énergie jazz à couper le souffle.

Programme de la soirée

16h Ouverture des portes dégustations, visites et découvertes des vins Famille Brumont.

18h15 Rencontre avec Sulaymân Khalef, parrain en situation de handicap de cette édition du festival et militaire parachutiste blessé en 2020 lors d’une opération au Mali

19h Dégustation de Noir de Bigorre et des vins Famille Brumont

20h Concert Hommage à Benny Goodman

A l’issue du concert Dîner dans le chai bacchique, par le chef de la Table de Bouscassé

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Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 69 74 67 contact@brumont.fr

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English :

?uvres de Benny Goodman, George Gershwin et standards

Ignoring the usual divide between classical and jazz, old Europe and America, the fantastic clarinettist Pierre Génisson and his acolyte Bruno Fontaine, a pianist well known for his eclecticism, pay tribute to Benny Goodman, the King of swing . For one evening at Château Montus, we’ll be transported into the hushed atmosphere of a New York club, under wisps of smoke and breathtaking jazz energy.

Evening program

4pm Doors open: tastings, tours and discoveries of Famille Brumont wines.

6:15pm Meeting with Sulaymân Khalef, disabled sponsor of this year?s festival and paratrooper wounded in 2020 during an operation in Mali

7pm Tasting of Noir de Bigorre and Famille Brumont wines

8pm Benny Goodman tribute concert

Following the concert: Dinner in the bacchic cellar, by the chef from Table de Bouscassé

L’événement Offrande musicale au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65