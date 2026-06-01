Castelnau-Rivière-Basse

Fête de l’école de musique

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’école de musique vous propose un moment festif qui sera l’occasion d’applaudir le travail des élèves réalisé tout au long de l’année, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

A l’issue du spectacle, vous pourrez profiter d’un repas, sur réservation.

Le menu

Melon, moules frites et glace

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CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 69 77 80 47 ecouteparolecreation@gmail.com

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English :

The music school invites you to a festive occasion to applaud the work of our students throughout the year, in a warm and friendly atmosphere.

At the end of the show, you can enjoy a meal, on reservation.

Menu:

Melon, moules frites and ice cream

L’événement Fête de l’école de musique Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-06-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65