Les Nuits Impériales au Château Montus Château Montus Castelnau-Rivière-Basse

Les Nuits Impériales au Château Montus

Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Sous le ciel étoilé, les Nuits Impériales vous invitent à un voyage unique au cœur de l’Histoire et de la Gastronomie, dans l’écrin majestueux du Château Montus. Une trilogie inspirée des figures marquantes de notre région prend vie, sublimée par des mets d’exception et les vins d’Alain Brumont. Un rendez-vous estival incontournable qui éveille les cinq sens, au cœur de la première région gastronomique au monde.

Programme à venir

Une immersion au cœur de l’excellence Brumont

Dégustations et rencontres avec les experts du domaine au cœur de la Cathédrale du Tannat Un lieu unique où le cépage emblématique du domaine se révèle.

Visite exclusive des chais de vinification et d’élevage.

Programme pour sur les 3 journées

15h visites & dégustations

19h30 dîner 3*

20h buffet festif

22h spectacle .

Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 69 74 67 contact@brumont.fr

English :

Under a starry sky, the Nuits Impériales invite you on a unique journey through history and gastronomy, in the majestic setting of Château Montus. A trilogy inspired by the key figures of our region comes to life, sublimated by exceptional dishes and Alain Brumont wines. An unmissable summer rendezvous that awakens all five senses, in the heart of the world’s leading gastronomic region.

Upcoming program

German :

Unter dem Sternenhimmel laden Sie die Nuits Impériales zu einer einzigartigen Reise durch die Geschichte und die Gastronomie im majestätischen Rahmen des Château Montus ein. Eine Trilogie, die von den wichtigsten Persönlichkeiten unserer Region inspiriert ist, wird zum Leben erweckt und durch außergewöhnliche Gerichte und die Weine von Alain Brumont veredelt. Ein unumgängliches Sommerereignis, das alle fünf Sinne anspricht, im Herzen der ersten gastronomischen Region der Welt.

Programm in Kürze

Italiano :

Sotto un cielo stellato, le Nuits Impériales vi invitano a un viaggio unico nel cuore della storia e della gastronomia, nella maestosa cornice di Château Montus. Una trilogia ispirata a personaggi chiave della nostra regione prende vita, esaltata da una cucina eccezionale e dai vini di Alain Brumont. Un evento estivo imperdibile che risveglia tutti i cinque sensi, nel cuore della regione gastronomica più importante del mondo.

Il prossimo programma

Espanol :

Bajo un cielo estrellado, las Nuits Impériales le invitan a un viaje único al corazón de la historia y la gastronomía, en el majestuoso marco del Château Montus. Una trilogía inspirada en personajes clave de nuestra región cobra vida, realzada por una gastronomía excepcional y los vinos de Alain Brumont. Una cita estival ineludible que despierta los cinco sentidos, en el corazón de la primera región gastronómica del mundo.

Próximo programa

