Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Course de lit Place du Foirail Castelnau-Rivière-Basse

Course de lit Place du Foirail Castelnau-Rivière-Basse samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Place du Foirail

Adresse : CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Ville : 65700 Castelnau-Rivière-Basse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Castelnau-Rivière-Basse

Course de lit

Place du Foirail CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

La course de lits est de retour pour une 3ème édition. Laissez libre cours à votre imagination pour concevoir le plus beau lit roulant et les costumes les plus originaux. Relevez le défi et tentez de décrocher la victoire dans cette course unique en son genre ! À vos marques, prêts… partez !

Remise des prix
Après la course, sur place
Vote du public pour le lit préféré
Prix spécial décerné
  .

Place du Foirail CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 11 10 47  mairie.castelnau.rb@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The bed race is back for a 3rd edition. Let your imagination run wild as you design the most beautiful rolling bed and the most original costumes. Take up the challenge and try to win this unique race! On your marks, get set, go!

Prize-giving ceremony
After the race, on site
Public vote for favorite bed
Special prize awarded

L’événement Course de lit Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

À voir aussi à Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées)