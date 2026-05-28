Course de lit Place du Foirail Castelnau-Rivière-Basse
Course de lit Place du Foirail Castelnau-Rivière-Basse samedi 4 juillet 2026.
Castelnau-Rivière-Basse
Course de lit
Place du Foirail CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La course de lits est de retour pour une 3ème édition. Laissez libre cours à votre imagination pour concevoir le plus beau lit roulant et les costumes les plus originaux. Relevez le défi et tentez de décrocher la victoire dans cette course unique en son genre ! À vos marques, prêts… partez !
Remise des prix
Après la course, sur place
Vote du public pour le lit préféré
Prix spécial décerné
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Place du Foirail CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 11 10 47 mairie.castelnau.rb@wanadoo.fr
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English :
The bed race is back for a 3rd edition. Let your imagination run wild as you design the most beautiful rolling bed and the most original costumes. Take up the challenge and try to win this unique race! On your marks, get set, go!
Prize-giving ceremony
After the race, on site
Public vote for favorite bed
Special prize awarded
L’événement Course de lit Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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