Bienvenue à la Ferme de Trencalli Ferme Trencalli Castelnau-Rivière-Basse
Bienvenue à la Ferme de Trencalli Ferme Trencalli Castelnau-Rivière-Basse dimanche 7 juin 2026.
Castelnau-Rivière-Basse
Bienvenue à la Ferme de Trencalli
Ferme Trencalli CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La Ferme de Trencalli vous accueille dans le cadre de Bienvenue à la Ferme.
Au programme visite guidée, atelier fabrication de crèmes glacées, sentier
pédagogique pour découvrir biches, daims et wallabies.
L’après-midi, visite de la maison des hobbits et possibilité de descentes en tyroliennes géantes.
Dégustations, vente de fromages et crèmes glacées.
En fin de journée nourrissage des biches et cerfs.
.
Ferme Trencalli CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 65 89 37 morgane@trencalli.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Trencalli Farm welcomes you as part of the Bienvenue à la Ferme (Welcome to the Farm) program.
On the program: guided tour, ice cream-making workshop, educational trail
deer and wallabies.
In the afternoon, visit the hobbit house and take a ride on a giant zip-line.
Tastings, cheese and ice cream sales.
At the end of the day, doe and stag feeding.
L’événement Bienvenue à la Ferme de Trencalli Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées)
- Salon du mieux-être Maison du temps libre Castelnau-Rivière-Basse 30 mai 2026
- Offrande musicale au Château Montus Château Montus Castelnau-Rivière-Basse 3 juillet 2026
- Les Nuits Impériales au Château Montus au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse 10 juillet 2026
- Les Nuits Impériales au Château Montus Château Montus Castelnau-Rivière-Basse 10 juillet 2026
- Tarbes en tango au Château Montus Château Montus Castelnau-Rivière-Basse 18 août 2026