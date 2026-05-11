Bienvenue à la Ferme de Trencalli Ferme Trencalli Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Bienvenue à la Ferme de Trencalli

Ferme Trencalli CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Ferme de Trencalli vous accueille dans le cadre de Bienvenue à la Ferme.

Au programme visite guidée, atelier fabrication de crèmes glacées, sentier

pédagogique pour découvrir biches, daims et wallabies.

L’après-midi, visite de la maison des hobbits et possibilité de descentes en tyroliennes géantes.

Dégustations, vente de fromages et crèmes glacées.

En fin de journée nourrissage des biches et cerfs.

.

Ferme Trencalli CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 65 89 37 morgane@trencalli.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trencalli Farm welcomes you as part of the Bienvenue à la Ferme (Welcome to the Farm) program.

On the program: guided tour, ice cream-making workshop, educational trail

deer and wallabies.

In the afternoon, visit the hobbit house and take a ride on a giant zip-line.

Tastings, cheese and ice cream sales.

At the end of the day, doe and stag feeding.

L’événement Bienvenue à la Ferme de Trencalli Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-05-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65