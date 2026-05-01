Salon du mieux-être Maison du temps libre Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Salon du mieux-être

Maison du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Nouvelle édition du Salon du mieux-être à Castelnau-rivière-basse, organisé par l’association COBA.

Le samedi uniquement l’après-midi et le dimanche toute la journée.

Acuponcture, Cartomancie, Sophrologie, Thérapie Holistique, Réflexologie Plantaire, Soins énergétiques et tant d’autres.

Restauration sur place.

Avec le soutien de la commune de Castelnau-Rivière-Basse et l’association du Castel’Bar.

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Maison du temps libre CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 10 98 63 asso.coba32400@gmail.com

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English :

Another edition of the Salon du mieux-être in Castelnau-rivière-basse, organized by the COBA association.

Saturday afternoon only, Sunday all day.

Acupuncture, Cartomancy, Sophrology, Holistic Therapy, Plantar Reflexology, Energy treatments and much more.

Catering on site.

With the support of the commune of Castelnau-Rivière-Basse and the Castel’Bar association.

L’événement Salon du mieux-être Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65