Informations pratiques

Comps-la-Grand-Ville

Cinéma en plein air Des minions et des monstres

Stade de foot Comps-la-Grand-Ville Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

De Pierre Coffin, Patrick Delage

Avec Pierre Coffin, Alexandre Astier, Christoph Waltz

Animation, Comédie, Aventure, Famille, France, 2026, 1h29

Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.

Repli à la salle des fêtes de Comps ! 6 .

Stade de foot Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie

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English :

L’événement Cinéma en plein air Des minions et des monstres Comps-la-Grand-Ville a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)