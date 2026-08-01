Cinéma en plein air Des minions et des monstres Comps-la-Grand-Ville
jeudi 27 août 2026 · Comps-la-Grand-Ville
Informations pratiques
Comps-la-Grand-Ville
Cinéma en plein air Des minions et des monstres
Stade de foot Comps-la-Grand-Ville Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
De Pierre Coffin, Patrick Delage
Avec Pierre Coffin, Alexandre Astier, Christoph Waltz
Animation, Comédie, Aventure, Famille, France, 2026, 1h29
Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif.
Repli à la salle des fêtes de Comps ! 6 .
Stade de foot Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie
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English :
L’événement Cinéma en plein air Des minions et des monstres Comps-la-Grand-Ville a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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