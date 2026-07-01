Visite guidée de l’église de Saint-Sauveur de Grandfuel, Église de Saint-Sauveur de Grandfuel, Comps-la-Grand-Ville

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Saint-Sauveur de Grandfuel 19 et 20 septembre Église de Saint-Sauveur de Grandfuel Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée de l’église du XVe siècle

Découvrez cette église du XVe siècle lors d’une visite commentée proposée par les membres de l’association Les Amis de Saint-Sauveur.

Ils vous présenteront l’histoire du lieu, son architecture et les éléments remarquables de son patrimoine.

Église de Saint-Sauveur de Grandfuel 534 Chemin de Saint-Sauveur, 12120 Comps-la-grand-ville Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie 0633366911 Eglise du XV° siècle abritant un retable et une chaire classés aux monuments historiques – Reliquaire de la Sainte Epine 20km au Sud de Rodez, D 902 Parking gratuit

Visite commentée de l’église du XV° siècle par les membres de l’association « Les Amis de Saint Sauveur »

©T. Vernhes