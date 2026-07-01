Conférence sur les retables de la Vallée du Viaur, Église de Saint-Sauveur de Grandfuel, Comps-la-Grand-Ville

Informations pratiques

Conférence sur les retables de la Vallée du Viaur Dimanche 20 septembre, 15h00 Église de Saint-Sauveur de Grandfuel Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Conférence : « Les retables de la vallée du Viaur »

Assistez à une conférence consacrée aux retables de la vallée du Viaur, animée par Monique Dugué-Boyer, doctorante en histoire de l’art et membre de l’association La Sauvegarde du Rouergue.

Cette rencontre permettra de mieux comprendre la richesse artistique, historique et patrimoniale de ces œuvres présentes dans les édifices religieux de la vallée.

Église de Saint-Sauveur de Grandfuel 534 Chemin de Saint-Sauveur, 12120 Comps-la-grand-ville Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie 0633366911 Eglise du XV° siècle abritant un retable et une chaire classés aux monuments historiques – Reliquaire de la Sainte Epine 20km au Sud de Rodez, D 902 Parking gratuit

Conférence sur « Les retables de la vallée du Viaur » par Monique Dugué-Boyer doctorante en Histoire de l’art, Association La Sauvegarde du Rouergue.

©T. Vernhes