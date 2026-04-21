Comps-la-Grand-Ville

Fête du village

7, Rue du Stade Comps-la-Grand-Ville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

À partir de 20h Salle des Fêtes. Soirée repas jambon braisé et concert avec Jukebox Orchestra suivi d’un DJ. Organisée par l’Amicale socio-culturelle, Comité d’Animation de Comps.

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7, Rue du Stade Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie

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English :

From 8pm Salle des Fêtes. Braised ham dinner and concert with Jukebox Orchestra followed by a DJ. Organized by Amicale socio-culturelle, Comité d’Animation de Comps.

L’événement Fête du village Comps-la-Grand-Ville a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)