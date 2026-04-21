Fête du village Comps-la-Grand-Ville
Fête du village Comps-la-Grand-Ville vendredi 14 août 2026.
Comps-la-Grand-Ville
Fête du village
7, Rue du Stade Comps-la-Grand-Ville Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
À partir de 20h Salle des Fêtes. Soirée repas jambon braisé et concert avec Jukebox Orchestra suivi d’un DJ. Organisée par l’Amicale socio-culturelle, Comité d’Animation de Comps.
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7, Rue du Stade Comps-la-Grand-Ville 12120 Aveyron Occitanie
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English :
From 8pm Salle des Fêtes. Braised ham dinner and concert with Jukebox Orchestra followed by a DJ. Organized by Amicale socio-culturelle, Comité d’Animation de Comps.
L’événement Fête du village Comps-la-Grand-Ville a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)