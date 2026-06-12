Bédarieux

CINEMA EN PLEIN AIR JUSTE UNE ILLUSION

Parc Pierre Rabhi Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

21h30 | Film Juste une illusion Tout public

Parc Pierre Rabhi

(en cas de pluie, rendez-vous au cinéma Jean-Claude Carrière)

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire vivre une projection insolite sous les étoiles. Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance !

21h30 | Film Juste une illusion Tout public

Parc Pierre Rabhi

(en cas de pluie, rendez-vous au cinéma Jean-Claude Carrière)

Pendant les beaux jours, le cinéma sort des salles obscures pour vous faire vivre une projection insolite sous les étoiles. Pensez à apporter votre serviette, transat ou chaise pour profiter pleinement de la séance ! .

Parc Pierre Rabhi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

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English :

9:30 pm | Film Juste une illusion All audiences

Parc Pierre Rabhi

(in case of rain, go to the Jean-Claude Carrière cinema)

When the weather’s nice, the cinema comes out of its darkened rooms for an unusual screening under the stars. Don’t forget to bring your own towel, deckchair or chair to make the most of the screening!

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR JUSTE UNE ILLUSION Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB