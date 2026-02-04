VISITE LA VILLE DE BEDARIEUX ET SES HOMMES CELEBRES MARDI 4 AOUT 2026 9H Bédarieux
VISITE LA VILLE DE BEDARIEUX ET SES HOMMES CELEBRES MARDI 4 AOUT 2026 9H Bédarieux mardi 4 août 2026.
Bédarieux
VISITE LA VILLE DE BEDARIEUX ET SES HOMMES CELEBRES MARDI 4 AOUT 2026 9H
1 rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Visite guidée de la ville de Bédarieux à travers ses hommes célèbres par l’Association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).
Le Mardi 30 juin 2026 à 9h, rdv à l’office de tourisme à Bédarieux 1 rue de la République.
Visite gratuite,
Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79
Visite guidée de la ville de Bédarieux à travers ses hommes célèbres par l’Association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).
Le Mardi 30 juin 2026 à 9h, rdv à l’office de tourisme à Bédarieux 1 rue de la République.
Visite gratuite,
Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79 .
1 rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VISITE LA VILLE DE BEDARIEUX ET SES HOMMES CELEBRES MARDI 4 AOUT 2026 9H
Guided tour of the town of Bédarieux through its famous men by the Association Résurgences (study, protection and promotion of heritage).
Tuesday June 30, 2026 at 9 a.m., meet at the Bédarieux tourist office, 1 rue de la République.
Visit free of charge,
Information and booking: Office de Tourisme Grand Orb, Bédarieux office: 04 67 95 08 79
L’événement VISITE LA VILLE DE BEDARIEUX ET SES HOMMES CELEBRES MARDI 4 AOUT 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- ATELIER LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC MINI LAB CODAGE ET ROBOTIQUE Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC ATELIER MINI LAB Bédarieux 6 mai 2026
- MAJIC CONFÉRENCE PEACE LOVE UNITY AND HAVING FUN Bédarieux 6 mai 2026
- SOIRÉE PÉDALE DOUCE ET DISCO FOREVER Bédarieux 8 mai 2026