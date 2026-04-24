LES CAPITELLES VISITE DECOUVERTE DU CAUSSE DE BEDARIEUX SAMEDI 8 AOUT 2026 9H Bédarieux
LES CAPITELLES VISITE DECOUVERTE DU CAUSSE DE BEDARIEUX SAMEDI 8 AOUT 2026 9H Bédarieux samedi 8 août 2026.
Bédarieux
LES CAPITELLES VISITE DECOUVERTE DU CAUSSE DE BEDARIEUX SAMEDI 8 AOUT 2026 9H
1 Rue de la Republique Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Visite et découverte du Causse de Bédarieux proposé par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).
Le samedi 8 Août 2026 RV 9H00 devant l’office de tourisme
Découverte du Causse, des pierres sèches et des traces de l’agropastoralisme à Bédarieux.
Visite gratuite, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79
Les Capitelles Visite et découverte du Causse de Bédarieux proposé par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).
Le samedi 8 Août 2026 RV 9H00 devant l’office de tourisme pour un départ en co-voiturage.
Découverte du Causse, des pierres sèches et des traces de l’agropastoralisme à Bédarieux.
Visite gratuite, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79 .
1 Rue de la Republique Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr
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English :
Visit and discovery of the Causse de Bédarieux proposed by the Résurgences association (study, protection and promotion of heritage).
Saturday August 8, 2026 RV 9H00 in front of the tourist office
Discover the Causse, dry-stone walls and traces of agropastoralism in Bédarieux.
Visit free of charge, reservation required from Bédarieux Grand Orb Tourist Office: 04 67 95 08 79
L’événement LES CAPITELLES VISITE DECOUVERTE DU CAUSSE DE BEDARIEUX SAMEDI 8 AOUT 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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