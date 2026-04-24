Bédarieux

VISITE DE L’EGLISE SAINT LOUIS ET DECOUVERTE DE L’ORGUE MARDI 11 AOUT 2026 9H

19 avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Visite guidée de l’église Saint Louis de Bédarieux et de son orgue par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine) et Paul Rodier organiste.

Mardi 11 Août 2026 à 9h, rdv directement à l’église au 19 avenue Abbé Tarroux à Bédarieux.

Visite gratuite,

Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79

Visite guidée de l’église Saint Louis de Bédarieux et de son orgue par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine) et Paul Rodier organiste.

Mardi 11 Août 2026 à partir de 9h, rdv directement à l’église au 19 avenue Abbé Tarroux à Bédarieux.

Visite gratuite,

Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79 .

19 avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

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English :

Guided tour of the church of Saint Louis de Bédarieux and its organ by the association Résurgences (study, preservation and promotion of heritage) and organist Paul Rodier.

Tuesday August 11, 2026 at 9 a.m., meet directly at the church, 19 avenue Abbé Tarroux, Bédarieux.

Visit free of charge,

Information and booking: Office de Tourisme Grand Orb, Bédarieux office: 04 67 95 08 79

L’événement VISITE DE L’EGLISE SAINT LOUIS ET DECOUVERTE DE L’ORGUE MARDI 11 AOUT 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB