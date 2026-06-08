SOIRÉE EXTRAVAGANZA Bédarieux
SOIRÉE EXTRAVAGANZA Bédarieux vendredi 24 juillet 2026.
Bédarieux
SOIRÉE EXTRAVAGANZA
Place Pasteur Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée Extravaganza
Dj CASSOU et son show Extravaganza débarquent à Bédarieux !
Déco et show Extravaganza
Show performer et danse
Effets spéciaux et Pyrotechnie
Confettis et ballons géants
19h à 1h | Restauration avec Foodtrucks et buvette sur place. Musique d’ambiance et apéritif.
À partir de 22h, soirée extravaganza Robin Moreli x Cassou pour un show unique !
Entrée gratuite
Parking de l’Orb
Soirée Extravaganza
Dj CASSOU et son show Extravaganza débarquent à Bédarieux !
Déco et show Extravaganza
Show performer et danse
Effets spéciaux et Pyrotechnie
Confettis et ballons géants
19h à 1h | Restauration avec Foodtrucks et buvette sur place. Musique d’ambiance et apéritif.
À partir de 22h, soirée extravaganza Robin Moreli x Cassou pour un show unique !
Entrée gratuite
Parking de l’Orb .
Place Pasteur Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27
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English :
Extravaganza Evening
Dj CASSOU and his Extravaganza show come to Bédarieux!
Extravaganza decor and show
Show performer and dance
Special effects and pyrotechnics
Confetti and giant balloons
7pm to 1am | Foodtrucks and refreshments on site. Background music and aperitif.
From 10pm, Robin Moreli x Cassou extravaganza for a unique show!
Free admission
Parking de l?Orb
L’événement SOIRÉE EXTRAVAGANZA Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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