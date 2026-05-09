Bédarieux

STAGE DE MUSIQUE PIANO VIOLON CHANT

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-06

Festival de musique classique Les Musicales Grand Orb au Château Baldy

Stage de musique Piano Violon Chant

Sur inscription dans la limite des places disponibles- Tarif 30€ les 3 jours par participant

Niveau exigé adultes et enfants de + de 10 ans de niveau fin de cycle 1 minimum

Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr

Festival de musique classique Les Musicales Grand Orb au Château Baldy

Stage de musique Piano Violon Chant

Autour de morceaux d’ensemble, les stagiaires tisseront des liens musicaux, découvriront avec des professeurs chevronnés de l’école de musique Grand Orb l’écoute et l’harmonie.

Piano Nadine Lavagna Violon Raubelk Suarez Chant Diane Werneburg

Niveau exigé adultes et enfants de + de 10 ans de niveau fin de cycle 1 minimum

Sur inscription dans la limite des places disponibles- Tarif 30€ les 3 jours par participant

Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : STAGE DE MUSIQUE PIANO VIOLON CHANT

Classical music festival Les Musicales Grand Orb au Château Baldy

Piano Violin ? Singing

Registration subject to availability Price: 30? per participant for 3 days

Level required: adults and children over 10 years of age at least end of cycle 1

Reservations, tickets and information Tel. 04 87 83 05 20 Mail: majic@grandorb.fr

L’événement STAGE DE MUSIQUE PIANO VIOLON CHANT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB