STAGE DE MUSIQUE PIANO VIOLON CHANT Bédarieux
STAGE DE MUSIQUE PIANO VIOLON CHANT Bédarieux lundi 6 juillet 2026.
Bédarieux
STAGE DE MUSIQUE PIANO VIOLON CHANT
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-06
Festival de musique classique Les Musicales Grand Orb au Château Baldy
Stage de musique Piano Violon Chant
Sur inscription dans la limite des places disponibles- Tarif 30€ les 3 jours par participant
Niveau exigé adultes et enfants de + de 10 ans de niveau fin de cycle 1 minimum
Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr
Festival de musique classique Les Musicales Grand Orb au Château Baldy
Stage de musique Piano Violon Chant
Autour de morceaux d’ensemble, les stagiaires tisseront des liens musicaux, découvriront avec des professeurs chevronnés de l’école de musique Grand Orb l’écoute et l’harmonie.
Piano Nadine Lavagna Violon Raubelk Suarez Chant Diane Werneburg
Niveau exigé adultes et enfants de + de 10 ans de niveau fin de cycle 1 minimum
Sur inscription dans la limite des places disponibles- Tarif 30€ les 3 jours par participant
Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : STAGE DE MUSIQUE PIANO VIOLON CHANT
Classical music festival Les Musicales Grand Orb au Château Baldy
Piano Violin ? Singing
Registration subject to availability Price: 30? per participant for 3 days
Level required: adults and children over 10 years of age at least end of cycle 1
Reservations, tickets and information Tel. 04 87 83 05 20 Mail: majic@grandorb.fr
L’événement STAGE DE MUSIQUE PIANO VIOLON CHANT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- CONFÉRENCE MÉMOIRE DU JAZZ EN GRAND ORB Bédarieux 19 juin 2026
- LPO TOUS SUR LE PONT ! Bédarieux 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE SOIRÉE MOUSSE Bédarieux 20 juin 2026
- ATELIER MODELAGE SUR ARGILE Bédarieux 20 juin 2026
- FÊTES DES PÈRES PAR L’ABC DE BÉDARIEUX Bédarieux 20 juin 2026