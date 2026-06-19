RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE Bédarieux
RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE Bédarieux lundi 6 juillet 2026.
Bédarieux
RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Pendant le festival, le château Baldy ouvre grand ses portes pour des rendez-vous variés autour de l’art, de la création numérique et de la musique.
Lundi 6 juillet | EXPOSITION L’art en résonance.
Une exposition qui explore la musique dans la peinture.
De 15h à 20h en visite libre.
Infos et réservations
04 87 83 05 20
majic@grandorb.fr
LES RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE
Pendant le festival, le château Baldy ouvre grand ses portes pour des rendez-vous variés autour de l’art, de la création numérique et de la musique.
Lundi 6 juillet | EXPOSITION L’art en résonance.
Une exposition qui explore la musique dans la peinture.
De 15h à 20h en visite libre.
Mardi 7 juillet | RÉALITÉ VIRTUELLE Âme de musicienne.
Suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier. Film 360° proposé par l’Opéra National de Paris.
De 15h à 20h en accès libre. A partir de 13 ans.
Jeudi 8 juillet à 16h | PROJECTION Offenbach Report.
Film de Philippe PETIT. Un voyage musical au coeur d’une vie artistique foisonnante entre scènes burlesques et enjeux politiques de la fin du XIXe siècle.
Durée 1h. Réservation conseillée. A partir de 15 ans. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Infos et réservations
04 87 83 05 20
majic@grandorb.fr .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE
During the festival, Château Baldy opens its doors wide for a variety of events focusing on art, digital creation and music.
Monday July 6 | EXHIBITION: L’art en résonance.
An exhibition exploring music in painting.
Open to the public from 3pm to 8pm.
Information and reservations
04 87 83 05 20
majic@grandorb.fr
L’événement RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- CONFÉRENCE MÉMOIRE DU JAZZ EN GRAND ORB Bédarieux 19 juin 2026
- LPO TOUS SUR LE PONT ! Bédarieux 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE SOIRÉE MOUSSE Bédarieux 20 juin 2026
- ATELIER MODELAGE SUR ARGILE Bédarieux 20 juin 2026
- FÊTES DES PÈRES PAR L’ABC DE BÉDARIEUX Bédarieux 20 juin 2026