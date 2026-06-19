RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE Bédarieux

Bédarieux

RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Pendant le festival, le château Baldy ouvre grand ses portes pour des rendez-vous variés autour de l’art, de la création numérique et de la musique.

Lundi 6 juillet | EXPOSITION L’art en résonance.

Une exposition qui explore la musique dans la peinture.

De 15h à 20h en visite libre.

Infos et réservations

04 87 83 05 20

majic@grandorb.fr

LES RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE

Pendant le festival, le château Baldy ouvre grand ses portes pour des rendez-vous variés autour de l’art, de la création numérique et de la musique.

Lundi 6 juillet | EXPOSITION L’art en résonance.

Une exposition qui explore la musique dans la peinture.

De 15h à 20h en visite libre.

Mardi 7 juillet | RÉALITÉ VIRTUELLE Âme de musicienne.

Suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier. Film 360° proposé par l’Opéra National de Paris.

De 15h à 20h en accès libre. A partir de 13 ans.

Jeudi 8 juillet à 16h | PROJECTION Offenbach Report.

Film de Philippe PETIT. Un voyage musical au coeur d’une vie artistique foisonnante entre scènes burlesques et enjeux politiques de la fin du XIXe siècle.

Durée 1h. Réservation conseillée. A partir de 15 ans. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Infos et réservations

04 87 83 05 20

majic@grandorb.fr .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English : RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE

During the festival, Château Baldy opens its doors wide for a variety of events focusing on art, digital creation and music.

Monday July 6 | EXHIBITION: L’art en résonance.

An exhibition exploring music in painting.

Open to the public from 3pm to 8pm.

Information and reservations

04 87 83 05 20

majic@grandorb.fr

L’événement RENDEZ-VOUS MICRO-FOLIE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB