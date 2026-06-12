CONCERT DE PIANO AVEC JEAN BAPTISTE MONNOT Bédarieux
CONCERT DE PIANO AVEC JEAN BAPTISTE MONNOT Bédarieux mardi 7 juillet 2026.
Bédarieux
CONCERT DE PIANO AVEC JEAN BAPTISTE MONNOT
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Festival de musique classique du 6 au 8 juillet
Les Musicales Grand Orb au Château Baldy
Le 6 Juillet 21h Théâtre Wagner, Wotah, François et les autres François Salt
Le 7 juillet à 21h Concert Jean-Baptiste Monnot
Le 8 juillet à 21h Les Frères Bouclier, concert duo violon et accordéon
Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr
Festival de musique classique du 6 au 8 juillet 2026
Les Musicales Grand Orb au Château Baldy
Le 7 juillet à 21h Concert Jean-Baptiste Monnot, pianiste et organiste de renom
Sa brillante carrière de concertiste exceptionnel et talentueux l’amène à se produire régulièrement à travers le monde, en soliste ou avec ensemble. Depuis 2015, Jean-Baptiste Monnot est titulaire du grand orgue Aristide Cavaillé-Coll de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Depuis 2019, il est également directeur artistique du Festival des Orgues Cavaillé-Coll. Réservation conseillée Tarif unique 15€
Le 7 juillet | RÉALITÉ VIRTUELLE Âme de musicienne. Suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier. Film 360° proposé par l’Opéra National de Paris. De 10h à 12h et de 15h à 17h en accès libre. A partir de 13 ans.
Du 6 au 8 juillet
10h à 17h | Stage de musique Piano Violon Chant
Autour de morceaux d’ensemble, les stagiaires tisseront des liens musicaux, découvriront avec des professeurs chevronnés de l’école de musique Grand Orb l’écoute et l’harmonie.
Piano Nadine Lavagna Violon Raubelk Suarez Chant Diane Werneburg
Niveau exigé adultes et enfants de + de 10 ans de niveau fin de cycle 1 minimum
Sur inscription dans la limite des places disponibles- Tarif 30€ les 3 jours par participant
Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Classical music festival from July 6 to 8
Les Musicales Grand Orb at Château Baldy
July 6, 9pm: Theater Wagner, Wotah, François et les autres François Salt
July 7, 9pm: Concert by Jean-Baptiste Monnot
July 8, 9pm: Les Frères Bouclier, violin and accordion duo concert
Reservations, tickets and information Tel. 04 87 83 05 20 Mail: majic@grandorb.fr
L’événement CONCERT DE PIANO AVEC JEAN BAPTISTE MONNOT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- CINÉ-BALÉTI Bédarieux 12 juin 2026
- CONFÉRENCE LE COUSCOUS DANS TOUS SES ÉTATS Bédarieux 13 juin 2026
- LES TRINACRIALES SOIRÉE FESTIVE Bédarieux 13 juin 2026
- VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux 13 juin 2026
- LES TRINACRIALES CONFÉRENCES Bédarieux 13 juin 2026