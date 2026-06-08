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ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT Bédarieux

ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT Bédarieux mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 19 Avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21

Date(s) :
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ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT
proposé par EVS à Bédarieux
ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT
proposé par EVS à Bédarieux   .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 85 82 56 52 

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English :

SEWING CROCHET KNITTING WORKSHOP
offered by EVS in Bédarieux

L’événement ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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