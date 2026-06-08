ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT Bédarieux
ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT Bédarieux mardi 7 juillet 2026.
Bédarieux
ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
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ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT
proposé par EVS à Bédarieux
ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT
proposé par EVS à Bédarieux .
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 85 82 56 52
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English :
SEWING CROCHET KNITTING WORKSHOP
offered by EVS in Bédarieux
L’événement ATELIER COUTURE CROCHET TRICOT Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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