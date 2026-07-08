Cinéma en plein air: Les Seigneurs Stade Henri Breux Évron

Informations pratiques

Évron

Cinéma en plein air: Les Seigneurs

Stade Henri Breux Avenue des Sports Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:15:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Séances gratuites organisées par Atmosphères 53.

Du 14 au 19 juillet, la Communauté de communes des Coëvrons vibrera au rythme de la Coupe du monde de football avec le CLUB 2026 où de nombreuses animations seront organisées à la salle des fêtes d’Evron.

À cette occasion, retrouvez vendredi 17 juillet dès 18h:

Animations, tournoi de football des entreprises, Stand de jeux-vidéos avec l’association Esports

Puis à 22h15 Cinéma de plein air au stade Henri Breux

Film d’Olivier Dahan, durée: 1h37

L’histoire Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire du football qui a totalement raté sa reconversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille Laura. Contraint par un juge de retrouver un emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une petite île bretonne, pour entraîner l’équipe de foot locale. .

Stade Henri Breux Avenue des Sports Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Free sessions organized by Atmosphères 53.

L’événement Cinéma en plein air: Les Seigneurs Évron a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons