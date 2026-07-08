Spectacle de clown -théâtre Centre social le Trait d’Union Évron
vendredi 17 juillet 2026 · Centre social le Trait d'Union · Évron
Informations pratiques
Évron
Spectacle de clown -théâtre
Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Avec Triple Muse et Compagnie, créateurs de spectacles vivants
Spectacle le cul de sac doit avoir un bon fond écrit par Odile Gripon et vécu par Nitouche.
Participation libre. .
Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 04 79 78
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English :
With Triple Muse et Compagnie, creators of live performances
L’événement Spectacle de clown -théâtre Évron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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