Spectacle de clown -théâtre Centre social le Trait d’Union Évron

Informations pratiques

Évron

Spectacle de clown -théâtre

Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Avec Triple Muse et Compagnie, créateurs de spectacles vivants

Spectacle le cul de sac doit avoir un bon fond écrit par Odile Gripon et vécu par Nitouche.

Participation libre. .

Centre social le Trait d’Union 32 Bis Rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 18 04 79 78

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English :

With Triple Muse et Compagnie, creators of live performances

L’événement Spectacle de clown -théâtre Évron a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons