Vide-grenier Rue du Montaigu Évron
Vide-grenier Rue du Montaigu Évron dimanche 12 juillet 2026.
Évron
Vide-grenier
Rue du Montaigu Parc des expositions Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:30:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Venez nombreux pour chiner, échanger et passer un moment convivial en famille !
Vide-grenier annuel organisé par Festanims.
Accueil des exposants à 6h30 au foirail.
Accès libre. .
Rue du Montaigu Parc des expositions Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 7 67 01 94 73
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English :
L’événement Vide-grenier Évron a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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