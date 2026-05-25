Vide-grenier Rue du Montaigu Évron

Évron

Vide-grenier

Rue du Montaigu Parc des expositions Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 06:30:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez nombreux pour chiner, échanger et passer un moment convivial en famille !

Vide-grenier annuel organisé par Festanims.

Accueil des exposants à 6h30 au foirail.

Accès libre. .

Rue du Montaigu Parc des expositions Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 7 67 01 94 73

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English :

L’événement Vide-grenier Évron a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons