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Vide-grenier Rue du Montaigu Évron

Vide-grenier Rue du Montaigu Évron dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Rue du Montaigu

Adresse : Parc des expositions

Ville : 53600 Évron

Département : Mayenne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Évron

Vide-grenier

Rue du Montaigu Parc des expositions Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:30:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Venez nombreux pour chiner, échanger et passer un moment convivial en famille !
Vide-grenier annuel organisé par Festanims.
Accueil des exposants à 6h30 au foirail.
Accès libre.   .

Rue du Montaigu Parc des expositions Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 7 67 01 94 73 

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English :

L’événement Vide-grenier Évron a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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