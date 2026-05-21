Festival d’Arts Sacrés 2026: Ensemble Coruscant Place de la Basilique Évron
Festival d’Arts Sacrés 2026: Ensemble Coruscant Place de la Basilique Évron vendredi 3 juillet 2026.
Évron
Festival d’Arts Sacrés 2026: Ensemble Coruscant
Place de la Basilique Basilique Évron Mayenne
Tarif : 18 – 18 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Musique Gospel
Trois voix. Un piano. Et quelque chose d’indéfinissable qui circule entre eux sur scène.
Coruscant est un ensemble fondé sur une conviction simple la musique gospel n’est pas un patrimoine à conserver sous verre, c’est une énergie vivante à partager.
Avec Coruscant, c’est cette énergie communicative qui résonne sous les voûtes de la basilique. Leur répertoire puise dans les grandes traditions du gospel américain, des spirituals les plus anciens aux chants de jubilation, pour les faire vibrer ici, maintenant, avec vous.
Billetterie en ligne et à la médiathèque d’Evron. .
Place de la Basilique Basilique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 25 40 fas@evron.fr
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English :
Gospel music
L’événement Festival d’Arts Sacrés 2026: Ensemble Coruscant Évron a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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