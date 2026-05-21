Évron

Festival d’Arts Sacrés 2026: Cantoria

Place de la Basilique Évron Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Musique Renaissance

Jeune groupe espagnol, dirigé par Jorge Losana, Cantoria s’est imposé en quelques années comme l’un des plus brillants interprètes de la polyphonie de la Renaissance ibérique, salué pour sa fraîcheur, sa précision et cette manière très directe de toucher le public.

Son ascension est impressionnante tournées dans plus de quatorze pays, résidences dans des festivals majeurs et une reconnaissance critique qui le place aujourd’hui parmi les ensembles les plus prometteurs du paysage européen.

Pour Évron, Cantoría présente les Répons des Ténèbres de Tomás Luis de Victoria, l’un des sommets de la musique sacrée du XVIᵉ siècle.

Billetterie en ligne et à la médiathèque d’Evron. .

Place de la Basilique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 25 40 fas@evron.fr

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English :

Renaissance music

L’événement Festival d’Arts Sacrés 2026: Cantoria Évron a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons