Festival d’Arts Sacrés 2026: L’Ensemble Vocal et Instrumental Volubilis Place de la Basilique Évron

Évron

Festival d’Arts Sacrés 2026: L’Ensemble Vocal et Instrumental Volubilis

Place de la Basilique Basilique Évron Mayenne

Tarif : 18 – 18 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

L’Ensemble Vocal et Instrumental Volubilis, dirigé par Annick Vert, fait partie de ces formations qu’on aime retrouver chaque année. Né dans les Coëvrons il y a plus

de trente ans, composé d’une trentaine de chanteurs amateurs “au sens noble du terme”, Volubilis a grandi avec son territoire, en s’associant régulièrement à des musiciens professionnels.

La Musique pour les funérailles de la Reine Mary d’Henry Purcell, composée en 1695, est l’une des pages les plus singulières du baroque anglais.

Le Requiem de Gabriel Fauré éclaire la soirée d’un tout autre esprit. Composé entre 1887 et 1901, pour les funérailles d’un simple paroissien de la Madeleine, ce Requiem est tout sauf spectaculaire.

De la solennité dépouillée de Purcell à la clarté sereine de Fauré, Volubilis propose un programme qui met en lumière la beauté intemporelle de ces deux œuvres incontournables du répertoire.

Billetterie en ligne et à la médiathèque d’Evron. .

Place de la Basilique Basilique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 25 40 fas@evron.fr

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English :

L’événement Festival d’Arts Sacrés 2026: L’Ensemble Vocal et Instrumental Volubilis Évron a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons