Vide-grenier à St Christophe-du-Luat St Christophe du Luat Évron

Évron

Vide-grenier à St Christophe-du-Luat

St Christophe du Luat Bourg Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Venez nombreux pour chiner, échanger et passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Emplacement gratuit sans réservation.

Jeux pour enfants et fête foraine.

Restauration rapide et buvette.

Organisé par le comité des fêtes .

St Christophe du Luat Bourg Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 04 40 13 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-grenier à St Christophe-du-Luat Évron a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons