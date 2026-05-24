Vide-grenier à St Christophe-du-Luat St Christophe du Luat Évron
Vide-grenier à St Christophe-du-Luat St Christophe du Luat Évron dimanche 5 juillet 2026.
Évron
Vide-grenier à St Christophe-du-Luat
St Christophe du Luat Bourg Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez nombreux pour chiner, échanger et passer un moment convivial en famille ou entre amis.
Emplacement gratuit sans réservation.
Jeux pour enfants et fête foraine.
Restauration rapide et buvette.
Organisé par le comité des fêtes .
St Christophe du Luat Bourg Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 04 40 13 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier à St Christophe-du-Luat Évron a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
À voir aussi à Évron (Mayenne)
- Éco Mobilité au Lycée, Lycée, Évron 29 mai 2026
- Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe Place de la Basilique Évron 7 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Évron 13 juin 2026
- Festival d’Arts Sacrés 2026: Cantoria Évron 4 juillet 2026
- Festival d’Arts Sacrés 2026: Les Surprises Place de la Basilique Évron 5 juillet 2026