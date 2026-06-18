Soirée guinguette Centre social le Trait d’Union Évron

Évron

Soirée guinguette

Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Venez passer une soirée conviviale et festive dans le jardin du Trait d’Union.

Au programme: bar à jeux, espace enfants, musique avec les allumettes du Bidon et Tchik y Tchik .

Apporter un pique-nique. Buvette sur place.

Gratuit, sans inscription ouvert à tous .

Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22

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English :

L’événement Soirée guinguette Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons