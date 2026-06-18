Soirée guinguette Centre social le Trait d’Union Évron
Soirée guinguette Centre social le Trait d’Union Évron vendredi 3 juillet 2026.
Évron
Soirée guinguette
Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Venez passer une soirée conviviale et festive dans le jardin du Trait d’Union.
Au programme: bar à jeux, espace enfants, musique avec les allumettes du Bidon et Tchik y Tchik .
Apporter un pique-nique. Buvette sur place.
Gratuit, sans inscription ouvert à tous .
Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22
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English :
L’événement Soirée guinguette Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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