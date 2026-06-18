Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée guinguette Centre social le Trait d’Union Évron

Soirée guinguette Centre social le Trait d’Union Évron vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Centre social le Trait d'Union

Adresse : 32 bis rue du Montaigu

Ville : 53600 Évron

Département : Mayenne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Évron

Soirée guinguette

Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Venez passer une soirée conviviale et festive dans le jardin du Trait d’Union.
Au programme: bar à jeux, espace enfants, musique avec les allumettes du Bidon et Tchik y Tchik .
Apporter un pique-nique. Buvette sur place.
Gratuit, sans inscription ouvert à tous   .

Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée guinguette Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

À voir aussi à Évron (Mayenne)