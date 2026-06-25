Cinéma en plein air MARCIAC Marciac
Cinéma en plein air MARCIAC Marciac samedi 8 août 2026.
Marciac
Cinéma en plein air
MARCIAC Arènes Marciac Gers
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Oubliez le canapé, la télécommande et les on regarde quoi ce soir ? cet été, rendez-vous sous les étoiles pour des soirées cinéma en plein air pleines de charme et de bonne humeur.
Une toile géante, la douceur des nuits d’été, quelques éclats de rire et une ambiance conviviale… voilà le programme !
Entre amis, en famille ou même en solo, venez profiter d’un moment hors du temps où le cinéma prend l’air et où les souvenirs se fabriquent en direct.
Film a déterminer
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MARCIAC Arènes Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 cinemarciac@gmail.com
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English :
Forget the couch, the remote, and the “What should we watch tonight?” %BB: This summer, meet up under the stars for charming, fun-filled outdoor movie nights.
A giant screen, balmy summer nights, a few bursts of laughter, and a friendly atmosphere—that’s the plan!
Whether with friends, family, or even on your own, come enjoy a timeless moment where movies come to life under the open sky and memories are made right before your eyes.
Movie to be announced
L’événement Cinéma en plein air Marciac a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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