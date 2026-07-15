Visite insolite Histoire d’un festival MARCIAC Marciac
lundi 3 août 2026 · MARCIAC · Marciac
Informations pratiques
Marciac
Visite insolite Histoire d’un festival
MARCIAC 4 bis place du Chevalier d’Antras Marciac Gers
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
À l’occasion du mythique Festival Jazz in Marciac, l’Office de Tourisme Cœur Sud-Ouest vous ouvre les portes secrètes de la ville…
Découvrez l’histoire de Marciac, bastide swing et passionnée, lors d’une visite découverte inédite proposée par Véronique, marciacaise et référente patrimoine de Coeur Sud-Ouest tourisme, ponctuée d’anecdotes jazzy.
Limité à 30 personnes, réservation obligatoire (9€/personne).
Véronique, votre guide pour une visite insolite au cœur du Festival !
Sourire malicieux, regard pétillant et anecdotes à foison Véronique n’est pas une guide comme les autres. Depuis plusieurs années, elle œuvre avec passion à l’Office de Tourisme de Marciac, où elle est en charge du patrimoine. Son terrain de jeu préféré ? L’histoire, bien sûr — celle des vieilles pierres comme celle du mythique Jazz in Marciac, qu’elle connaît comme sa poche.
Lors de cette visite, attendez-vous à des détours inattendus, des secrets bien gardés, et des clins d’œil complices à l’histoire du village.
Entre ruelles ombragées, recoins méconnus et histoires de jazz, Véronique vous invite à vivre Marciac autrement — avec cœur, humour et authenticité.
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MARCIAC 4 bis place du Chevalier d’Antras Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com
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English :
%C0 During the legendary Jazz in Marciac Festival, the Cœur Sud-Ouest Tourist Office invites you to discover the town’s hidden gems…
Discover the history of Marciac, a lively and passionate bastide, during a unique guided tour led by Véronique, a native of Marciac and heritage specialist at Cœur Sud-Ouest Tourism, punctuated with jazzy anecdotes.
Limited to 30 people; reservations required (9? per person).
Véronique, your guide for a unique tour in the heart of the Festival!
With a mischievous smile, sparkling eyes, and a wealth of anecdotes, Véronique is not your typical guide. For several years now, she has been working passionately at the Marciac Tourist Office, where she is in charge of cultural heritage. Her favorite playground? History—of course, both the history of the old stones and that of the legendary Jazz in Marciac, which she knows like the back of her hand.
During this tour, expect unexpected detours, well-kept secrets, and playful nods to the village’s history.
Amid shaded alleyways, hidden corners, and tales of jazz, Véronique invites you to experience Marciac in a different way—with heart, humor, and authenticity.
L’événement Visite insolite Histoire d’un festival Marciac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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