Une oeuvre un vin MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Une oeuvre un vin

MARCIAC 53 Chemin de Ronde Marciac Gers

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Rendez-vous sur le parvis de l’Astrada pour une rencontre privilégiée à deux voix avec un artiste et un vigneron autour d’un verre de vin.

Mardi 28 juillet Abysskiss naît en 2022 de la rencontre entre le guitariste et chanteur Pierre Tereygeol et la saxophoniste Camille Maussion. Ils réunissent pour ce quartet le vibraphoniste Illya Amar et l’euphoniumiste Victor Auffray dans un véritable orchestre miniature à l’instrumentation rare.

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MARCIAC 53 Chemin de Ronde Marciac 32230 Gers Occitanie +33 7 72 13 92 00 visites@plaimont.fr

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English :

Join us on the Astrada plaza for an exclusive one-on-one conversation with an artist and a winemaker over a glass of wine.

Tuesday, July 28: Abysskiss was formed in 2022 when guitarist and singer Pierre Tereygeol met saxophonist Camille Maussion. For this quartet, they’ve brought together vibraphonist Illya Amar and euphonium player Victor Auffray to form a true miniature orchestra with a rare instrumentation.

L’événement Une oeuvre un vin Marciac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65