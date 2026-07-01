James Carter & Marcus Miller à Jazz in Marciac MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

James Carter & Marcus Miller à Jazz in Marciac

MARCIAC Chapiteau Marciac Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

21 h

JAMES CARTER « TRANE A CENTENNIAL SUPREME »

À l’aube du centenaire de la naissance de John Coltrane, figure emblématique du jazz et architecte d’une révolution musicale intemporelle, le saxophoniste James Carter s’apprête à lui rendre hommage à travers une création inédite. Ce projet, à la croisée de l’héritage et de l’innovation, s’inscrit dans une volonté de célébrer la mémoire de Coltrane tout en ouvrant un dialogue entre les époques, entre la ferveur spirituelle de son œuvre et les élans créatifs du jazz contemporain. En réconciliant les contraires (il peut être un classique parmi les classiques en même temps qu‘un stupéfiant défriseur des conventions), James Carter continue de surprendre son monde. Energie, expressivité et un formidable appétit de jouer, sans quoi le plus complet des instrumentistes ne reste qu‘une fiche de cuisine orpheline de l‘indispensable tour de main. La formule avec l‘orgue Hammond de Gerard Gibbs et la batterie d’Alex White a ancré le concert de Marciac en 2016 dans un continuum mélodico-rythmique. Expression vivante et «augmentée» de son organ trio, ce quintet constitué sur mesure pour rendre hommage au centenaire de la naissance de John Coltrane sera illuminé par la présence des redoutables Steve Turre au trombone et Hilliard Greene à la contrebasse.

James Carter (saxophones) Steve Turre (trombone) Gerard Gibbs (piano) Hilliard Greene (contrebasse) Alex White (batterie)

23 h

MARCUS MILLER « WE WANT MILES ! »

feat. Bill Evans, Mike Stern, Mino Cinelu

Marcus Miller célèbre le centenaire de Miles Davis (1926-2026). Pour l’occasion, le génial bassiste, compagnon de route de Miles Davis au début des années 1980, a réuni les membres originaux du groupe qui a participé au retour inespéré du trompettiste en 1981 Bill Evans au saxophone, Mike Stern à la guitare, et Mino Cinelu aux percussions. Ils seront accompagnés de Russell Gunn à la trompette, Brett Williams aux claviers et Anwar Marshall à la batterie. Le projet « We Want Miles ! » comprendra des sélections de l’emblématique enregistrement live au Japon de 1981 ainsi que des compositions classiques du catalogue de Miles couvrant les années 1950 et 1960, jusqu’à sa dernière époque, « Tutu » en 1986 et « Amandla » en 1989. Marcus Miller rendra donc hommage à l’héritage tout entier de Miles Davis, celui par qui tout est arrivé, et à l’impact profond qu’il a eu sur la musique. À ses débuts, le gourou modeste de la basse contemporaine développe un style personnel qui le fait remarquer par Miles. Avec celui-ci, il enregistre, entre 1981 et 1989, six albums, dont le célèbre “Tutu“ qu’il produit et pour lequel il compose la majorité des titres. Ubiquiste, démesurément doué, au four, au moulin et les deux mains sur sa basse, on vient l’écouter pour son slap, désormais indissociable du personnage tout comme son feutre rond qu’il porte à la ville comme à la scène. Et l’on découvre un homme sensible, à l’écoute des codes urbains actuels auxquels il apporte une sorte de groove à la fois pointu et accessible. Marcus Miller appose régulièrement sa signature historique en milieu de concert avec une version de Tutu tellurique, histoire de nous rappeler qu’il fut celui par qui Miles Davis put une presque dernière fois souffler une tempête dans sa trompette.

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MARCIAC Chapiteau Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 33 info@jazzinmarciac.com

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English :

9:00 p.m.

JAMES CARTER « TRANE: A CENTENNIAL SUPREME »

%C0 On the eve of the centennial of the birth of John Coltrane, an iconic figure in jazz and the architect of a timeless musical revolution, saxophonist James Carter is preparingto pay tribute to him through an original work. This project, at the crossroads of tradition and innovation, is part of an effort tohonor Coltrane’s memory while fostering a dialogue across eras—between the spiritual fervor of his work and the creative impulses of contemporary jazz. By reconciling opposites—he can be a classic among classics while simultaneously a stunning subverter of conventions—James Carter continues to surprise the world. Energy, expressiveness, and a tremendous appetite for playing—without which even the most accomplished instrumentalist remains nothing more than a recipe without the essential touch. The lineup featuring Gerard Gibbs on Hammond organ and Alex White on drums anchored the 2016 Marciac concert in a melodic-rhythmic continuum. A vibrant and “enhanced” expression of his organ trio, this quintet—tailor-made to pay tribute to the centennial of John Coltrane’s birth—will be illuminatedby the presence of the formidable Steve Turre on trombone and Hilliard Greene on double bass.

James Carter (saxophones) Steve Turre (trombone) Gerard Gibbs (piano) Hilliard Greene (double bass) Alex White (drums)

11:00 p.m.

MARCUS MILLER “WE WANT MILES!”

feat. Bill Evans, Mike Stern, Mino Cinelu

Marcus Miller celebrates the centennial of Miles Davis (1926–2026). For the occasion, the brilliant bassist—who was a longtime collaborator of Miles Davis in the early 1980s—has reunited the original members of the band that helped the trumpeter make his unexpectedof the trumpeter in 1981: Bill Evans on saxophone, Mike Stern on guitar, and Mino Cinelu on percussion. They will be joined by Russell Gunn on trumpet, Brett Williams on keyboards, and Anwar Marshall on drums. The “We Want Miles!” project will feature selections from the iconic 1981 live recording in Japan, as well as classic compositions from Miles’s catalog spanning the 1950s and 1960s, up tohis final period, “Tutu” in 1986 and “Amandla” in 1989. Marcus Miller will thus pay tribute to the entire legacy of Miles Davis—the man who made it all happen—and to the profound impact he had on music. %C0 Early in his career, the modest guru of contemporary bass developed a personal style that caught Miles’s attention. With Davis, he recorded six albums between 1981 and 1989, including the famous *Tutu*, which he produced and for which he composed most of the tracks. Omnipresent, extraordinarily talented, a jack-of-all-trades with both hands on his bass, people come to hear him play his slap bass, now as inseparable from his persona as the round fedora he wears both on the street and on stage. And we discover a sensitive man, attuned to today’s urban sounds, to which he brings a groove that is both cutting-edge and accessible. Marcus Miller regularly leaves his historic mark midway through a concert with a powerful rendition of “Tutu,” just to remind us that he was the one who allowed Miles Davis to unleash a storm through his trumpet one of the very last times.

L’événement James Carter & Marcus Miller à Jazz in Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65