Youn Sun Nah & Asaf Avidan à Jazz in Marciac MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Youn Sun Nah & Asaf Avidan à Jazz in Marciac

MARCIAC Chapiteau Marciac Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

21 h

YOUN SUN NAH

‘‘Lost Pieces’’

Toujours à la recherche d’un son nouveau, n’hésitant pas à se mettre en danger pour atteindre une substance musicale incréée, Youn Sun Nah ne s’économise jamais devant son public. Et encore une fois, sa voix intense, d’une précision diabolique, a ciselé au scalpel son chemin… En 2026, elle revient à l’écriture avec Lost Pieces , un album qui affirme encore davantage son statut d’autrice-compositrice-interprète. À travers une créativité singulière et un sens aigu de l’artisanat musical, Youn Sun Nah continue d’explorer de nouvelles possibilités sonores, franchissant frontières et genres pour toucher, une fois encore, à quelque chose d’universel et de profondément vrai. Mais c’est sur scène qu’elle se sent pleinement à sa place, dans un espace sans frontières où la musique devient un dialogue intime avec le public. Chacun de ses concerts est une expérience unique, où douceur et intensité se mêlent, comme si elle chantait au creux de votre oreille. Ce 13e album, marquera 25 ans de carrière discographique… Question jusqu’où n’ira-t-elle pas ?

Youn Sun Nah (voix) Matthis Pascaud (guitare) Brad Christopher Jones (contrebasse) Raphaël Chassin (batterie)

23 h

ASAF AVIDAN

Asaf Avidan est de retour. Le chanteur a une voix très particulière, presque androgyne, qui peut monter haut comme celle d’une soprano, se faire rauque comme celle d’un bluesman. Cela aurait pu en dérouter plus d’un mais une fois digéré le round d’observation, son timbre unique et sa dextérité d’homme-orchestre l’ont placé très haut dans la hiérarchie des auteurs-compositeurs-interprètes. Salué par la critique pour son univers singulier, sa voix bouleversante, ses textes poétiques et sa présence scénique charismatique, la star rétive aux étiquettes, propose un tout nouveau spectacle. Une mise en scène théâtrale accueillera un vaste mélange de styles — folk, jazz, blues, rock, pop, rap — dans un show qui puise à la fois dans son riche répertoire et dans ses créations les plus récentes. Le New York Times a un jour résumé l’essence de l’artiste ainsi Il écrit comme Leonard Cohen, chante comme Robert Plant, et possède le charisme d’un danseur de cabaret . Et si cette comparaison est plus qu’élogieuse, Asaf Avidan s’est imposé, au fil des années, comme une figure unique, inclassable, totalement lui-même. Artiste jusqu’au bout des doigts, chaque concert est une véritable performance, brute et sincère, où l’émotion est à l’état pur. Une expérience rare, portée par l’un des performers les plus marquants de sa génération, qui vous chope et ne vous lâche plus !

Asaf Avidan (piano, guitare, voix) Raz Stern (piano) Maayan Linik (claviers, voix) Julia Richard (basse, voix) Ofer Levy (batterie)

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MARCIAC Chapiteau Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 33 info@jazzinmarciac.com

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English :

9:00 p.m.

YOUN SUN NAH

“Lost Pieces”

Always in search of a new sound, never hesitating to push herself to the limit to achieve an incredible musical depth, Youn Sun Nah never holds back in front of her audience. And once again, her intense voice, with its devilish precision, has carved its way through like a scalpel… In 2026, she returns to songwriting with “Lost Pieces,” an album that further solidifies her status as a singer-songwriter. Through her unique creativity and keen sense of musical craftsmanship, Youn Sun Nah continues to explore new sonic possibilities, crossing borders and genres to touch, once again, something universal and deeply true. But it is on stage that she feels most at home, in a boundless space where music becomes an intimate dialogue with the audience. Each of her concerts is a unique experience, where gentleness and intensity blend together, as if she were singing right into your ear. This 13th album will mark 25 years of her recording career… Question: How far will she go?

Youn Sun Nah (vocals) Matthis Pascaud (guitar) Brad Christopher Jones (double bass) Raphaël Chassin (drums)

11:00 p.m.

ASAF AVIDAN

Asaf Avidan is back. The singer has a very distinctive, almost androgynous voice that can soar as high as a soprano’s or grow as husky as a bluesman’s. This might have thrown some people off at first, but once you get pastthe initial observation period, his unique timbre and his versatility as a one-man band have placed him very high in the ranks of singer-songwriters. Hailed by critics for his distinctive style, his moving voice, his poetic lyrics, and his charismatic stage presence, the star—who shuns labels—presents a brand-new show. A theatrical production will showcase a wide mix of styles— folk, jazz, blues, rock, pop, rap? in a show that draws both from his rich repertoire and his most recent creations. The New York Times once summed up the essence of the artist as follows: “He writes like Leonard Cohen, sings like Robert Plant, and possesses the charisma of a cabaret dancer.” And while this comparison is more than flattering, Asaf Avidan has established himself, over the years, as a unique, unclassifiable figure—entirely his own. An artist through and through, every concert is a true performance—raw and sincere—where emotion is in its purest form. A rare experience, brought to life by one of the most memorable performers of his generation, who grabs you and never lets go!

Asaf Avidan (piano, guitar, vocals) Raz Stern (piano) Maayan Linik (keyboards, vocals) Julia Richard (bass, vocals) Ofer Levy (drums)

L’événement Youn Sun Nah & Asaf Avidan à Jazz in Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65