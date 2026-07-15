Roberto Fonseca,,Vincent Segal & homas Dutronc à Jazz in Marciac MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Roberto Fonseca,,Vincent Segal & homas Dutronc à Jazz in Marciac

MARCIAC Chapiteau Marciac Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

21 h

ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA

NEW SKETCHES OF SPAIN

Fasciné par la découverte de musiques liées à la tradition populaire espagnole (notamment le Concierto de Aranjuez de Joaquin Rodrigo) et par certaines expressions du patrimoine culturel de ce pays (telles le flamenco ou les processions religieuses), le trompettiste Miles Davis en a donné sa vision intense et poétisée dans Sketches of Spain , chef-d’oeuvre marquant l’ouverture du jazz aux musiques du monde. Disciple émancipé de son glorieux aîné, Erik Truffaz est devenu l’une des principales figures de la trompette électro-jazz dont la créativité ne s’est jamais émoussée. Sa rencontre avec le saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana, véritable phénomène que le public français a pu apprécier ces dernières années, devait se sceller par un projet ambitieux proposer leur vision contemporaine de ces Esquisses d’Espagne dont le génie a traversé les décennies. Un événement majeur à l’occasion du centenaire de la naissance de Miles Davis, ce prince des ténèbres qui a trouvé la lumière au pays de Cervantes et de Garcia Lorca.

Texte François Lacharme

Erik Truffaz (trompette) Antonio Lizana (chant, saxophone alto, flute) Renaud Gabriel Pion (clarinette basse, cor anglais, arrangements) Ana Perez (danse flamenco) Pau Figueres (guitare flamenco) Arin Keshishi (basse) Manuel de la Torre (batterie) Vincent Thomas (percussions)

23 h

PACO DE LUCÍA LEGACY

Paco de Lucía Legacy est un hommage au plus grand représentant du flamenco de tous les temps, créé en 2024 à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort. La renommée de guitariste de Paco De Lucia transcende toutes les frontières, y compris celles du jazz qu’il a pratiqué un temps aux côtés de Larry Corryel et de John McLaughlin. Il a exploré autant de formes musicales propres à servir sa virtuosité d’instrumentiste et la conviction de chanteurs inspirés. Paco de Lucia -l’andalou aux doigts d’or- s’en est allé mais la diaspora ibérique est venue témoigner danses, cantes, palmas, cajones, hissés au niveau des plus grands improvisateurs du genre, flanqués de quelques gloires discrètes du jazz, celui qui sent son taurillon. De nombreux artistes de différentes formations et des deux côtés de l’Atlantique se réuniront pour célébrer Paco à Marciac qui battra ce soir-là au rythme du flamenco.

Josemi Carmona (guitare) Antonio Sanchez (guitare) Antonio Serrano (harmonica) Chano Dominguez (piano) Jony Losada (basse) Israel Piraña Suarez (percussions) Juan Rafael Duquende Cortés Santiago (chant) Antonio Farru Fernandez Montoya (danse)

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MARCIAC Chapiteau Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 33 info@jazzinmarciac.com

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English :

9:00 p.m.

ERIK TRUFFAZ & ANTONIO LIZANA

NEW SKETCHES OF SPAIN

Fascinated by his discovery of music rooted in Spanish folk tradition (notably Joaquín Rodrigo’s *Concierto de Aranjuez*) and by certain expressions of the country’s cultural heritage (such as flamenco and religious processions), trumpeter Miles Davis presented his intense and poetic vision of it in “Sketches of Spain,” a masterpiece that marked jazz’s opening to world music. A disciple who has broken free from his illustrious mentor, Erik Truffaz has become one of the leading figures in electro-jazz trumpet, whose creativity has never waned. His collaboration with the saxophonist and flamenco singer Antonio Lizana—a true phenomenon whom French audiences have come to appreciatein recent years, was to culminate in an ambitious project: presenting their contemporary vision of these “Esquisses d’Espagne,” whose genius has endured through the decades. A major event marking the centennial of the birth of Miles Davis, that prince of darkness who found the light in the land of Cervantes and García Lorca.

Text: François Lacharme

Erik Truffaz (trumpet) Antonio Lizana (vocals, alto saxophone, flute) Renaud Gabriel Pion (bass clarinet, English horn, arrangements) Ana Perez (flamenco dance) Pau Figueres (flamenco guitar) Arin Keshishi (bass) Manuel de la Torre (drums) Vincent Thomas (percussion)

11:00 p.m.

PACO DE LUCEDA LEGACY

Paco de Lucía Legacy is a tribute to the greatest flamenco artist of all time, created in 2024 to mark the tenth anniversary of his death. Paco de Lucía’s reputation as a guitarist transcends all boundaries, including those of jazz, which he played for a time alongside Larry Coryell and John McLaughlin. He explored a wide range of musical forms to showcase his virtuosity as an instrumentalist and the passion of inspired singers. Paco de Lucia—the Andalusian with golden fingers—is gone, but the Iberian diaspora has come to pay tribute: dances, songs, clapping, cajones—all on par with the genre’s greatest improvisers, flanked by a few understated jazz legends, the one who feels the bull’s pulse. Numerous artists from various groups and from both sides of the Atlantic will come together to celebrate Paco in Marciac, which will pulse to the rhythm of flamenco that evening.

Josemi Carmona (guitar) Antonio Sanchez (guitar) Antonio Serrano (harmonica) Chano Dominguez (piano) Jony Losada (bass) Israel Piraña Suarez (percussion) Juan Rafael Duquende Cortés Santiago (vocals) Antonio Farru Fernández Montoya (dance)

L’événement Roberto Fonseca,,Vincent Segal & homas Dutronc à Jazz in Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65