Informations pratiques

Grateloup-Saint-Gayrand

Cinéma en plein air organisé par La Tanière

Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cinéma en plein air 17 juillet au Moulin de Gorry.

Venez passer une soirée conviviale avec une auberge espagnole suivie de la projection du film Marsupilami.

Cinéma en plein air 17 juillet au Moulin de Gorry.

Venez passer une soirée conviviale avec une auberge espagnole suivie de la projection du film Marsupilami. .

Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 76 98 evs.amacada@gmail.com

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English : Cinéma en plein air organisé par La Tanière

Open-air movie night? July 17 at the Moulin de Gorry.

Come spend a fun evening with a potluck dinner followed by a screening of the movie *Marsupilami*.

L’événement Cinéma en plein air organisé par La Tanière Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne