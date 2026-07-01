Cinéma en plein air organisé par La Tanière Grateloup-Saint-Gayrand
vendredi 17 juillet 2026 · Grateloup-Saint-Gayrand
Informations pratiques
Grateloup-Saint-Gayrand
Cinéma en plein air organisé par La Tanière
Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Cinéma en plein air 17 juillet au Moulin de Gorry.
Venez passer une soirée conviviale avec une auberge espagnole suivie de la projection du film Marsupilami.
Cinéma en plein air 17 juillet au Moulin de Gorry.
Venez passer une soirée conviviale avec une auberge espagnole suivie de la projection du film Marsupilami. .
Moulin de Gorry Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 28 76 98 evs.amacada@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en plein air organisé par La Tanière
Open-air movie night? July 17 at the Moulin de Gorry.
Come spend a fun evening with a potluck dinner followed by a screening of the movie *Marsupilami*.
L’événement Cinéma en plein air organisé par La Tanière Grateloup-Saint-Gayrand a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Grateloup-Saint-Gayrand (Lot-et-Garonne)
- Grateloup fait sa Bodéga Grateloup-Saint-Gayrand 30 juillet 2026
- Visite libre des extérieurs, Château de Lagarde, Grateloup-Saint-Gayrand 19 septembre 2026