Cinéma en plein air Stade de foot Saint-Paul-lès-Romans

Informations pratiques

Saint-Paul-lès-Romans

Cinéma en plein air

Stade de foot Chemin de la Forge Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Puisque la séance de cinéma en plein air sur le stade était un succès, voici la deuxième saison avec en première partie le film historique Le Corso (1976) et ensuite le film “En Fanfare“ (2026). Venez nombreux !

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Stade de foot Chemin de la Forge Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 30 98

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English :

Since the outdoor movie screening at the stadium was such a success, here’s the second season, featuring the historical film “Le Corso” (1976) as the first showing, followed by the film “En Fanfare” (2026). We hope to see many of you there!

L’événement Cinéma en plein air Saint-Paul-lès-Romans a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme