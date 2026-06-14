Sélestat

Cinéma en plein air

Quai Albrecht Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Monument incontournable des films d’aventure, Indiana Jones a marqué pour toujours les imaginaires. Installez-vous confortablement pour profiter du film sous les étoiles. Tout public à partir de 10 ans

Indiana Jones et la dernière croisade

Monument incontournable des films d’aventure, Indiana Jones a marqué pour toujours les imaginaires. Source de fantasmes et d’une vision parfois erronée de l’archéologie, il n’en fait pas moins rêver petits et grands et mérite bien une projection !

Coussins, chaises pliantes, couvertures…installez-vous confortablement pour profiter du film sous les étoiles.

Tout public à partir de 10 ans.

Projection par la Coopérative régionale du cinéma culturel.

Repli à l’auditorium de la Bibliothèque Humaniste en cas d’intempéries, dans la limite des places disponibles. 0 .

Quai Albrecht Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 58 55 34 mediation@archeologie.alsace

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English :

A classic of the adventure film genre, Indiana Jones has left an indelible mark on the public imagination. Get comfortable and enjoy the movie under the stars. Suitable for all ages 10 and up

L’événement Cinéma en plein air Sélestat a été mis à jour le 2026-06-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme