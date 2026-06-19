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Cinéma en plein air Super Girl Parc du Château de Campagne Campagne

Cinéma en plein air Super Girl Parc du Château de Campagne Campagne

Cinéma en plein air Super Girl Parc du Château de Campagne Campagne vendredi 7 août 2026.

Lieu
Parc du Château de Campagne
Adresse
Le bourg
Ville
24260 Campagne
Département
Dordogne
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:30:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Campagne

Cinéma en plein air Super Girl

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

21h30. Quand une menace redoutable frappe son univers, Supergirl s’allie malgré elle à un compagnon inattendu pour une aventure mêlant vengeance et justice. 5€
Projection en plein air proposée par Ciné passion 24.

Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice.

Pas de repli en cas de mauvais temps   .

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 28 14 70 

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English : Cinéma en plein air Super Girl

9:30 p.m. When a formidable threat strikes her world, Supergirl reluctantly teams up with an unexpected ally for an adventure blending revenge and justice. 5?

L’événement Cinéma en plein air Super Girl Campagne a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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