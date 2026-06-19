Cinéma en plein air Super Girl Parc du Château de Campagne Campagne vendredi 7 août 2026.

Campagne

Cinéma en plein air Super Girl

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

21h30. Quand une menace redoutable frappe son univers, Supergirl s’allie malgré elle à un compagnon inattendu pour une aventure mêlant vengeance et justice. 5€

Projection en plein air proposée par Ciné passion 24.

Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice.

Pas de repli en cas de mauvais temps .

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 28 14 70

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English : Cinéma en plein air Super Girl

9:30 p.m. When a formidable threat strikes her world, Supergirl reluctantly teams up with an unexpected ally for an adventure blending revenge and justice. 5?

L’événement Cinéma en plein air Super Girl Campagne a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère