Campagne

Musique en Périgord Café Zimmermann

Parc du château Campagne Dordogne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

21h.Un programme baroque sensible et méditatif, entre musique française, influences italiennes et flamandes, motets sacrés et danses paysannes. Avec Café Zimmermann et la soprano Claire Lefilliâtre — sur réservation.10 à 26€

Le Festival Musique en Périgord accueille l’ensemble Café Zimmermann et la soprano Claire Lefilliâtre pour une soirée exceptionnelle au parc du château de Campagne.

Avec Récits de l’éternité, ce concert propose un voyage au cœur du répertoire baroque, mêlant voix et instruments dans une atmosphère élégante et immersive.

Un moment musical unique en plein air, au cœur du Périgord. De l’émotion à la méditation, des accents poignants de la viole de gambe à l’expressivité subtile de la voix, ce programme baroque réunit musique française, influences italiennes et flamandes, motets sacrés, pièces royales et danses paysannes. Une interprétation de toute première qualité par Café Zimmermann, qui s’est imposé comme l’un des ensembles baroques de référence en France et en Europe, et par la soprano Claire Lefilliâtre. Sur réservation. .

Parc du château Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 95 66 20 contact@musique-en-perigord.fr

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English : Musique en Périgord Café Zimmermann

9 p.m.A sensitive, meditative Baroque program featuring French music, Italian and Flemish influences, sacred motets and country dances. With Café Zimmermann and soprano Claire Lefilliâtre ? booking required.10 to 26?

L’événement Musique en Périgord Café Zimmermann Campagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère