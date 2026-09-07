Informations pratiques

Cinéma en plein air « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin Samedi 19 septembre, 20h00 Parc du Château Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Projection en plein air du film « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin.

Restauration possible sur place.

Parc du Château Rue du château 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Projection en plein air du film « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin.

©sudluberontourisme