AGENDA · Villelaure
Cinéma en plein air « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin, Parc du Château, Villelaure
samedi 19 septembre 2026 · Parc du Château · Villelaure
Informations pratiques
Cinéma en plein air « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin Samedi 19 septembre, 20h00 Parc du Château Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Projection en plein air du film « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin.
Restauration possible sur place.
Parc du Château Rue du château 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projection en plein air du film « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin.
©sudluberontourisme
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