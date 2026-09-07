UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villelaure

Cinéma en plein air « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin, Parc du Château, Villelaure

samedi 19 septembre 2026 · Parc du Château · Villelaure

Cinéma en plein air « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin, Parc du Château, Villelaure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc du Château
Adresse
Rue du château 84530 villelaure
Ville
84530 Villelaure
Département
Vaucluse

Cinéma en plein air « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin Samedi 19 septembre, 20h00 Parc du Château Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Projection en plein air du film « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin.
Restauration possible sur place.

Parc du Château Rue du château 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projection en plein air du film « Villelaure, ici était un village » de Pierre Halin.

©sudluberontourisme

À voir aussi à Villelaure (Vaucluse)