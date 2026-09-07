Concert de la Philharmonique, Parc du Château, Villelaure

Informations pratiques

Concert de la Philharmonique Samedi 19 septembre, 17h30 Parc du Château Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Concert de la Philharmonique de Villelaure, sous le Cèdre, dans le parc du Château Verdet-Kleber.

Parc du Château Rue du château 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Concert de la Philharmonique de Villelaure, sous le Cèdre, dans le parc du Château Verdet-Kleber.

©philharmoniquevillelaure