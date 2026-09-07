UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villelaure

Concert de la Philharmonique, Parc du Château, Villelaure

samedi 19 septembre 2026 · Parc du Château · Villelaure

Concert de la Philharmonique, Parc du Château, Villelaure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc du Château
Adresse
Rue du château 84530 villelaure
Ville
84530 Villelaure
Département
Vaucluse

Concert de la Philharmonique Samedi 19 septembre, 17h30 Parc du Château Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Concert de la Philharmonique de Villelaure, sous le Cèdre, dans le parc du Château Verdet-Kleber.

Parc du Château Rue du château 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Concert de la Philharmonique de Villelaure, sous le Cèdre, dans le parc du Château Verdet-Kleber.

©philharmoniquevillelaure

À voir aussi à Villelaure (Vaucluse)