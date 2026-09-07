AGENDA · Villelaure
Concert de la Philharmonique, Parc du Château, Villelaure
samedi 19 septembre 2026 · Parc du Château · Villelaure
Informations pratiques
Concert de la Philharmonique Samedi 19 septembre, 17h30 Parc du Château Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Concert de la Philharmonique de Villelaure, sous le Cèdre, dans le parc du Château Verdet-Kleber.
Parc du Château Rue du château 84530 villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Concert de la Philharmonique de Villelaure, sous le Cèdre, dans le parc du Château Verdet-Kleber.
©philharmoniquevillelaure
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