CINÉMA ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE Montpellier

CINÉMA ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

Médiathèque Montpellier Hérault

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

2026-06-10

Un film des Ziconofages, regard sur le travail social

Dans le cadre du cycle de projections Solidarités en action

Le film

Entre ombre et lumière, regard sur le travail social des Ziconofages

Docu-fiction Durée 48 minutes

Après un premier film Des âmes et des ombres, qui donnait la parole aux personnes à la rue à Montpellier, les Ziconofages poursuivent leur démarche documentaire avec un nouveau regard tourné vers celles et ceux qui les accompagnent les travailleurs sociaux. On les découvre dans la réalité de leur métier, souvent pris en tenaille entre des politiques publiques contraignantes, déshumanisées et les personnes en précarité, à fleur de peau, sur la défensive, perdues par ce système administratif abstrait, brutal, qu’iels ne maîtrisent pas.

Tourné avec une équipe mixte de personnes en situation de précarité et des travailleurs sociaux, sur la base de témoignages vécus des 2 côtés, de mises en situation et de volonté de parler de moments précis et tellement répétitifs relatés par les uns et les autres.

Suivi par un temps d’échange avec l’équipe du film travailleurs sociaux et personnes accompagnées.

Entrée libre et gratuite, billetterie gratuite ouverte 2h avant. .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie

English :

A Ziconofages film, a look at social work

