Cinéma gratuit à Villemur, Les Greniers du Roy, Villemur-sur-Tarn

Cinéma gratuit à Villemur 11 et 12 avril Les Greniers du Roy Haute-Garonne

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T18:00:00+02:00 – 2026-04-11T19:45:00+02:00

Fin : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T16:30:00+02:00

Rendez-vous à partir de samedi 18h, aux Greniers du Roy (salle de spectacle au 1er étage).

Les Greniers du Roy rue de l’Hospice 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie

Séances gratuites une fois par mois offertes par la Mairie. À l’affiche en avril : LOL 2.0, Chers parents, Super Charlie. cinéma sortie