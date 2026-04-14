Jouons à la médiathèque !, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Jouons à la médiathèque ! Samedi 18 avril, 15h00 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit – Sur inscription pour la session Loup Garou (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]

Venez tester, découvrir ou redécouvrir nos jeux pour passer un après-midi convivial et divertissant en famille. Session spécial à 17 h pour un Loup Garou (A partir de 12 ans- sur inscription ) jeux de société

@mediatheque