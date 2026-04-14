Jouons à la médiathèque !, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn
Jouons à la médiathèque !, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn samedi 18 avril 2026.
Jouons à la médiathèque ! Samedi 18 avril, 15h00 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne
Gratuit – Sur inscription pour la session Loup Garou (places limitées)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]
Venez tester, découvrir ou redécouvrir nos jeux pour passer un après-midi convivial et divertissant en famille. Session spécial à 17 h pour un Loup Garou (A partir de 12 ans- sur inscription ) jeux de société
@mediatheque
À voir aussi à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne)
- Les crimes du jeudi, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn 16 avril 2026
- Val’Aïgo Fitness Contest, FT Val‘Aïgo, Villemur-sur-Tarn 25 avril 2026
- Éclats de Murs, Tour de Défense, Villemur-sur-Tarn 25 avril 2026
- L’USVF fête ses 10 ans, Stade vélodrome Maurice Gaussens, Villemur-sur-Tarn 9 mai 2026