Cinéma In Waves Salle des Fêtes Bourdeaux

Informations pratiques

Bourdeaux

Cinéma In Waves

Salle des Fêtes Route de Crest Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Un film de Phuong Mai Nguyen 1h31 adapté de la bande dessinée

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Salle des Fêtes Route de Crest Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

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English :

A film by Phuong Mai Nguyen? 1 hour 31 minutes, adapted from the comic book

L’événement Cinéma In Waves Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux