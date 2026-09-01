Informations pratiques

Bourdeaux

Forum des associations

Salle des Fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

La mairie de Bourdeaux organise son Forum des Associations le samedi 12 septembre 2026 de 9h à 16h à la Salle des Fêtes Espace Pierry Belle,

Il aura lieu en même temps que le marché gratuit des Echos de Couspeau comme l’année dernière.

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Salle des Fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 32 04 accueil@mairie-bourdeaux.fr

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English :

The Bourdeaux City Hall is organizing its Associations Forum on Saturday, September 12, 2026, from 9 a.m. to 4 p.m. at the Salle des Fêtes Espace Pierry Belle,

It will take place at the same time as the free “Echos de Couspeau” market, just like last year.

L’événement Forum des associations Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux