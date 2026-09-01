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AGENDA · Bourdeaux

Repair School Bourdeaux

samedi 12 septembre 2026 · Bourdeaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
26460 Bourdeaux
Département
Drôme
Tarif

Bourdeaux

Repair School

Salle des fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez découvrir et apprendre comment réparer vos objets
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Salle des fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   ca@les-echos-de-couspeau.fr

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English :

Come discover and learn how to repair your items

L’événement Repair School Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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