Informations pratiques

Bourdeaux

Repair School

Salle des fêtes Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir et apprendre comment réparer vos objets

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Salle des fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ca@les-echos-de-couspeau.fr

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English :

Come discover and learn how to repair your items

L’événement Repair School Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux