AGENDA · Bourdeaux
Marché gratuit Bourdeaux
samedi 12 septembre 2026 · Bourdeaux
Informations pratiques
Bourdeaux
Marché gratuit
Salle des fêtes Bourdeaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Offrez ce qui ne vous sert plus et emportez ce qui vous est utile ou agréable.
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Salle des fêtes Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ca@les-echos-de-couspeau.fr
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English :
Give away what you no longer need and take what is useful or pleasant to you.
L’événement Marché gratuit Bourdeaux a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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